Allegri: «Inter, Milan e Roma molto rinforzate. Sarà dura per lo Scudetto»

Massimiliano Allegri, nel post partita in famiglia della Juventus a Villar Perosa, ha parlato della lotta Scudetto. Il tecnico bianconero ritiene Inter, Milan e Roma più forte dello scorso anno

SCUDETTO − Allegri si è concentrato sulla lotta per il titolo: «Diciamo che le altre si sono rinforzate molto, penso alla Roma. Credo che Inter, Milan e Roma siano squadre molto più forti dell’anno scorso, dovremo lavorare bene ma vincere lo Scudetto sarà molto difficile. Ecco perché bisognerà lavorare molto e sarà una stagione differente perché in tre mesi si gioca un mini campionato e dove ci giochiamo il passaggio in Champions League». Le sue parole riprese da Sport Mediaset.it.