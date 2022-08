FOTO − Bastoni carica l’ambiente Inter: «9 giorni all’inizio dello spettacolo»

Bastoni fa il conto alla rovescia e carica l’ambiente Inter in vista della nuova stagione. Il difensore nerazzurro non vede l’ora che inizi nuovamente il campionato

SPETTACOLO − Mancano appena nove giorni all’inizio della nuova stagione. L’Inter esordirà il 13 agosto contro il Lecce al Via del Mare. Alessandro Bastoni è già carico e non vede l’ora di ricominciare a correre e sudare per la causa nerazzurra. Sguardo concentrato per il classe 1999, il countdown è partito: «Manca poco: mancano 9 giorni all’inizio dello spettacolo». Il suo post su Instagram.

Sabato l’Inter giocherà l’ultimo test precampionato contro il Villarreal a Pescara.