Piazza: «Emozioni difficili da descrivere. Ecco cosa rappresenta l’Inter»

Alessia Piazza è il nuovo rinforzo per l’Inter Women di Rita Guarino (vedi comunicato). Il portiere nerazzurro ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del club, sottolineando le sue emozioni per il traguardo appena raggiunto.

ORGOGLIO – Alessia Piazza ha parlato così del suo arrivo all’Inter: «Sono emozioni difficili da descrivere, sono molto felice di essere qui e di poter indossare questa maglia. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti per poter onorare questa maglia. Per me l’Inter rappresenta una società molto importante, che ha fatto tanta storia per il calcio italiano ed europeo. Secondo me è un grande traguardo per qualsiasi calciatore indossare questa maglia. Sono molto contenta di poterlo fare quest’anno».

CARATTERISTICHE – Alessia Piazza ha poi descritto il suo modo di giocare e quello che si aspetta dalla prossima stagione con la maglia dell’Inter: «Sicuramente mi reputo un portiere istintivo e reattivo, ma negli anni ho imparato ad apprezzare la tecnica e lavoro molto sui particolari. Mi aspetto una stagione molto avvincente, il tutto dato dal numero ridotto delle squadre in Serie A. Ci sarà un livello molto più alto rispetto agli anni scorsi».