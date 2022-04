Allegri: «Inter favorita? Detto in tempi non sospetti. Juventus bene con loro»

Per Allegri intervista durante SuperTele, su DAZN, a seguito di Sassuolo-Juventus 1-2 (vedi articolo). Il tecnico bianconero ha ribadito come l’Inter sia la favorita per vincere la Serie A.

PERCORSO QUASI NETTO – Massimiliano Allegri valuta il momento della Juventus: «Abbiamo fatto su diciannove partite diciotto risultati utili. Attraverso l’inizio così disastroso sicuramente non saremmo arrivati a questo punto. Abbiamo fatto delle partite buone e importanti, come col Villarreal in Champions League, l’Inter e l’Atalanta in casa, ma non ne abbiamo vinta solo una. A volte il calcio è il contrario di quello che dimostri sul campo, stasera la squadra ha lottato nelle difficoltà contro il Sassuolo che sapevamo avrebbe fatto una gara del genere».

IL DUELLO – La Juventus non può più vincere la Serie A. Allegri si esprime sulle altre: «Inter favorita per lo scudetto? Non ci voleva tanto. Il Milan sta facendo un campionato straordinario e bisogna fare i complimenti, però l’Inter credo sia ancora la favorita per lo scudetto. L’ho detto in tempi non sospetti. Paulo Dybala? Con la società abbiamo deciso e già parlato, peraltro si sta comportando molto bene e stasera ha fatto un gol importante. Non è facile per lui giocare in questo momento, stasera tutte le palle che ha sbagliato le ha sbagliate perché è in un momento non semplice».