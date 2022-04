Frattesi: «Futuro, ora testa al Sassuolo poi quel che sarà sarà». Inter vigile

Frattesi rimane un giocatore in forte orbita Inter. Il centrocampista del Sassuolo ha parlato nel post Sassuolo-Juventus su Sky Sport rispondendo alla domanda sul suo futuro

MERCATO − Davide Frattesi non si sbilancia sul futuro ma al contempo lascia aperto più di uno spiraglio: «Futuro? Le voci fanno piacere, ma adesso nella mia testa c’è solo di finire nel miglior modo possibile con il Sassuolo. E’ il Sassuolo che mi ha dato fiducia e mi ha dato spazio per la prima volta in Serie A. Adesso voglio finire bene la stagione qui e poi in estate vedremo. Quel che sarà sarà».