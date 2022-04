Il Sassuolo domina ma vince la Juventus: decisivo Kean nel finale

Sassuolo-Juventus termina 1-2. Grande prova di Szczesny, migliore in campo nella formazione bianconera. Prima Dybala e poi Kean ribaltano il gol di Raspadori

VITTORIA SOFFERTA − Sassuolo superiore per gioco e occasioni da gol ma alla fine passa la Juventus 1-2. Sin dai primi minuti, il canovaccio della partita è uno solo: il Sassuolo gioca e la Juventus prova di ripartenza. Molto impegnato Szczesny, chiamato agli straordinari in più riprese. Due volte su Frattesi, che prima di testa e poi di piede trova due straordinarie risposte del portiere polacco. E poi su Berardi e Scamacca, in entrambi i casi è ancora Szczesny a mantenere in vita la Juventus. Al 38′, il Sassuolo passa in vantaggio: bellissima azione corale, rifinita da Berardi che manda di tacco in porta Raspadori che sul primo palo buca la Juventus. Il gol del pari bianconero però non tarda ad arrivare. Minuto 45′ Dybala va in solitaria e con una conclusione ravvicinata spacca la porta di Consigli. Nella ripresa, match un po’ più equilibrato con la Juventus che prova ad affacciarsi dalle parti del Sassuolo. Pericoloso prima Morata e poi Kean, ma bravo Consigli a dire di no. Nel Sassuolo, pericoloso Frattesi che ancora di testa trova un prodigioso Szczesny. Nel finale, la Juventus sbanca il Mapei con una rete di Kean. Non impeccabile Consigli.