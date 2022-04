Chiellini: «Scudetto? Hanno provato a farci rientrare. Con Inter e Milan…»

Nel post Sassuolo-Juventus su Sky Sport, Giorgio Chiellini si è espresso con un po’ di rammarico anche sulla volata Scudetto. Il difensore non nasconde la delusione per non essere in lotta con Inter e Milan

RAMMARICO − Chiellini con un filo di amarezza sulla stagione della Juventus: «C’è un piccolo rammarico sulla volata Scudetto, nonostante il grande distacco ci hanno provato in tutti i modi a farci rientrare. Ma alla fine meritiamo il posto dove siamo. L’ambizione di questa squadra è ovviamente di vincere, non bisogna accontentarsi ma adesso serve accettarlo. Comunque se non avessimo avuto intoppi durante il corso della stagione per cali di attenzione e di approccio a quest’ora non saremmo in lotta per la Champions League bensì per lo scudetto con Inter e Milan».