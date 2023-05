Allegri: «In Coppa Italia due buone partite. Sfortunati nelle decisioni»

Allegri è ritornato a parlare delle due semifinali di Coppa Italia facendo un bilancio della stagione della Juventus. Recrimina qualcosa contro l’Inter

DECISIONI SFORTUNATE − Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Juventus, è ritornato sulla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: «La Juventus è arrivata in semifinale di Europa League e non era scontata vincerla perché c’erano squadre forte, come il Siviglia. Ma nel calcio, come voi mi insegnate voi, contano più i risultati che le altre cose. In semifinale di Coppa Italia abbiamo fatto due buone partite messe in mezzo… Diciamo che quest’anno tra una partita e l’altra ci sono state sempre delle decisioni in cui non siamo stati molto fortunati e sicuramente è stata un’annata difficile. Arrivare secondi sarebbe un bel risultato».