Nosotti: «Manchester City, cammino strutturato. Inter ha grandi uomini ma…»

Marco Nosotti ha parlato del Manchester City di Pep Guardiola in vista della finale di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi.

CAMMINO – Queste le parole di Marco Nosotti su Sky Sport 24 sul Manchester City, avversario dell’Inter in finale di Champions League. «Secondo me, quest’anno il cammino è strutturato per far bene. Non me ne voglia l’Inter, a cui auguro di… perché una finale è aperta a tutto: alla strategia, alla tattica, al cuore, alle emozioni forti. I grandi uomini fanno grandi partite e l’Inter ha grandi uomini. Però, dopo che abbiamo visto la prestazione di questo Manchester City. Entrambi hanno, a mio avviso, cambiato poco dal punto di vista tattico, strategico, sia il Real Madrid che il Manchester City, però lo hanno fatto a una velocità (il City) a una qualità, ad una ripetibilità possibile e di fatto verificata altissima che mi dice forse è volta buona, anche per la forza della rosa».