Agresti: «L’Inter può rendere la stagione molto più straordinaria»

L’Inter è attesa da tanti impegni ancora rilevanti, col +15 in classifica che non è l’unica questione da sottolineare. Agresti, durante Radio Radio Mattino, vede la partita di Bologna influenzata dalle necessità in Champions League.

IMPEGNO PRIORITARIO – Per Stefano Agresti il Bologna potrà avere un vantaggio dall’affrontare la capolista: «Io credo che da parte dell’Inter questa partita potrà essere un po’ influenzata dal fatto che c’è l’Atlético Madrid. Per cui io penso che l’Inter sarà un po’ condizionata da quell’incontro lì. È vero che il Bologna è imbattuto con l’Inter quest’anno, perché in Coppa Italia l’ha eliminata e in campionato non ha perso ma ha pareggiato 2-2. Sarà una partita molto difficile, anche perché avrà un condizionamento per forza dalla partita con l’Atlético Madrid. È la chiave di volta fra una stagione straordinaria, che si concluderà con la seconda stella, e che potrebbe diventarlo molto di più se dovesse andare avanti in Champions League».