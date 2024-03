Fabbian ‘chiama’ l’Inter col Bologna: ecco le cifre per tornare

Non è scontata la presenza di Fabbian dal 1′ in Bologna-Inter di sabato, ma il centrocampista classe 2003 può comunque essere uno dei protagonisti. Anche perché in ballo c’è la questione del possibile riacquisto.

RIENTRO POSSIBILE – In estate Giovanni Fabbian sembrava destinato ad andare a fare esperienza all’Udinese, nell’ambito della trattativa per Lazar Samardzic all’Inter. Poi il clamoroso dietrofront e la necessità di trovare un’altra soluzione. Individuata nel Bologna, che è stato il suo ulteriore trampolino di lancio dopo l’ottimo prestito in Serie B alla Reggina. Al suo primo anno di Serie A, Fabbian (in attesa di Bologna-Inter) ha collezionato diciotto presenze, con quattro gol e due assist. Nelle ultime tre è sempre partito titolare e questo potrebbe essere un indizio in vista delle scelte di Thiago Motta per sabato. Partita che potrebbe essere ulteriormente interessante per capire le possibilità di riaverlo in rosa nel 2024-2025. L’Inter ha ceduto Fabbian a titolo definitivo ai felsinei il 20 agosto, pagando cinque milioni di euro. Ma c’è la possibilità del percorso inverso, con la recompra: l’Inter può riacquistare Fabbian entro il 30 giugno 2025, pagando dodici milioni di euro. E visto quello che ha fatto vedere sino a qui in Serie A, nella grande protagonista della stagione, potrebbero essere soldi ben spesi.