Adriano con Lukaku: “Immagina noi due che coppia! Il gol piÃ¹ bello…”

Adriano con Lukaku: “Immagina noi due che coppia! Il gol più bello…”

Adriano è stato protagonista insieme a Romelu Lukaku di una diretta Instagram sull’account dell’Inter. A fare le domande per l’ex attaccante brasiliano è stato l’attuale numero 9 dell’Inter (QUI le sue parole)

PASSAGGIO DI CONSEGNE – Adriano è stato subito chiaro: «Tu sei un grande giocatore e hai preso il mio posto all’Inter. Milano è una città meravigliosa. I tifosi sono sempre con noi che ne abbiamo sempre bisogno. Spero che tu continui a fare bene. Appena torno a Milano ci dobbiamo vedere».

RICORDI – Adriano ha poi ricordato alcuni momenti in maglia nerazzurra: «I miei gol più belli? Penso al primo gol con l’Inter all’esordio contro il Real Madrid, ma anche quello contro l’Udinese a San Siro. Il tiro dalla distanza contro la Roma in Coppa Italia? Solo fortuna (ride, ndr). Miglior partita? Quella contro il Milan in cui segno alla fine di testa».

ALLENATORI – Adriano ha poi parlato degli allenatori più importanti della sua carriera: «Prandelli a Parma mi ha aiutato tanto. Io sono arrivato all’Inter, poi in prestito prima alla Fiorentina e infine al Parma. Lui mi ha aiutato tantissimo a migliorare. A fine allenamento mi spiegava sempre i movimenti da fare. All’Inter mi hanno aiutato Mancini e Mourinho. Sono stato fortunato ad averli».

COPPIA – Chiusura sulla possibile coppia gol Lukaku-Adriano: «Immagina che coppia noi due insieme in attacco. Anche tu sei una bestia! Siamo due attaccanti, ma bisogna pensare prima alla squadra perché loro ci aiutano a fare gol. È bello aiutarli».