Juary – ex attaccante dell’Inter, oggi Coordinatore Tecnico della Santos Academy -, intervenuto a “TMW News” sul portale “Tutto Mercato Web”, sogna come tutti il colpo Messi, ma senza rinunciare a Lautaro Martinez. Parole d’elogio per tutti, in particolare Conte

COPPIA ARGENTINA – Due numeri 10 anziché uno, è questa l’idea di Juary per la prossima formazione nerazzurra: «Lionel Messi è straordinario e l’Inter, a mio parere, potrebbe avere la forza di prenderlo. Sarebbe eccezionale per la squadra e la tifoseria. Sarebbe anche una bella sfida in Italia con Cristiano Ronaldo. In effetti Lautaro Martinez, però, deve restare perché ha fatto ottime cose e può fare di più aiutando la squadra a raggiungere quel traguardo dello scudetto. Lo vuole il Barcellona, ma a mio parere i nerazzurri non lo faranno partire».

SCUDETTO (2021) – Per Juary l’Inter si avvia verso il salto di qualità: «Può farlo perché Javier Zanetti, Beppe Marotta, Lele Oriali e Antonio Conte stanno facendo un lavoro ottimo. Sono competentissimi e bisogna credere in quello che stanno portando avanti. L’anno prossimo sono sicuro che l’Inter sarà ancora più forte e potrà lottare ancora di più per lo scudetto. Sono convinto che Conte abbia fatto grandi cose quest’anno, ma nella prossima stagione, conoscendo ancora meglio i suoi giocatori, potrà fare ancora di più. Mi sembra che la Juventus sia quella messa meglio, anche se poi con questo stop non so bene come si ripartirà. Servirà una mini-preparazione. Però è la favorita. Mi ha comunque sorpreso la Lazio, vanno fatti complimenti a Igli Tare e Simone Inzaghi».

