Adani: «Lautaro Martinez sta trascinando l’Inter! Super-motivato»

Daniele “Lele” Adani, ospite della trasmissione “90° Minuto” in onda su Rai 2, ha parlato di Lautaro Martinez, autore di una doppietta nella vittoria dell’Inter sul campo della Cremonese

DECISIVO – Questa l’analisi di Adani: «Lautaro Martinez alla ventesima giornata di campionato per la quarta volta in quattro stagioni raggiunge la doppia-cifra. Anche quando la squadra non gioca bene ha questa capacità di risolvere. La furbizia e la bravura nel fare i movimenti. Si aspettava il suo ritorno dal Mondiale, è tornato super-motivato e sta trascinando l’Inter che non va così bene, al di là del successo in Supercoppa».