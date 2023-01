Pardo: «Inter forte ma ha un problema! Adesso ha due obiettivi»

Pierluigi Pardo, intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter e del momento dei nerazzurri

SORPRESA – Il commento di Pierluigi Pardo: «Scudetto? A me sorprende di più che non ci sia l’Inter nella lotta scudetto rispetto al Milan. Inter? Per me è forte, il suo problema è l’intermittenza che c’è stata. E una squadra lontanissima dal Napoli, più lontana di quello che dovrebbe essere. Qualche punto in campionato manca. Poi nelle competizioni secche ha fatto bene: ha stravinto la Supercoppa, togliendo certezze al Milan, ed in Champions League ha compiuto una piccola impresa. Deve blindare il piazzamento in Champions League e provare a divertirsi nelle coppe».