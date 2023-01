Giroud: «Spero che l’Inter diventi un punto di svolta! Bisogno di vincere»

Giroud ha parlato al termine della brutta sconfitta del Milan in casa contro il Sassuolo che si è imposto per 2-5. L’attaccante rossonero, intervenuto a Milan TV, guarda già alla prossima sfida con l’Inter sperando nel punto di svolta

SVOLTA – Olivier Giroud spera che Inter-Milan diventi un punto di svolta per la squadra rossonera, proprio come successo il 5 febbraio di un anno fa: «In questo momento dobbiamo dare tutto per i nostri tifosi che cantano sempre fino alla fine. Sono deluso per la squadra ma anche per i tifosi perché non meritano questo, ma abbiamo l’opportunità di alzare il livello e fare di più contro l’Inter la settimana prossima. Spero che questa partita diventi un punto di svolta per la nostra stagione perché abbiamo bisogno di alzare il livello e di tornare a vincere».