Acerbi e il recupero: presenza a rischio col Monza? Le ultime − TS

Acerbi si è fermato per un problema fisico e ancora non è a disposizione di Simone Inzaghi. Salterà anche l’esordio in campionato contro il Monza? Le ultime novità.

RECUPERO − Francesco Acerbi è stato costretto a fermarsi perché colpito da un risentimento al soleo del polpaccio destro. Per il difensore i tempi di recupero potrebbero essere un po’ più lunghi, rispetto ad esempio a Lautaro Martinez che anche è stato assente contro il Salisburgo ieri. Acerbi viene perciò monitorato giorno dopo giorno ma, secondo Tuttosport, non è certo che possa recuperare in tempo per l’esordio contro il Monza in campionato. Nel dubbio De Vrij si prepara per vestire la maglia da titolare. L’olandese d’altronde è carico dopo il gol segnato in Austria nell’amichevole col Salisburgo.

Fonte: Tuttosport