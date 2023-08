Salisburgo-Inter 3-4, spiccano due 7! Sommer flop: pagelle − TS

L’Inter ha battuto ieri il Salisburgo per 3-4 sotto un diluvio universale. Bene due italiani, da rivedere l’esordio di Sommer. Con lui un altro bocciato

PAGELLE − L’Inter ha vinto 3-4 alla Red Bull Arena contro il Salisburgo in un altro match dal sapore di Champions League, dopo quello col PSG in Giappone. Promossi a pieni voti sia Dimarco che Sensi. Il primo è stato una continua spina nel fianco. Suo il cross per l’autorete del pareggio di Pavlovic. Bene anche il centrocampista ex Monza. Entra e segna, proprio come contro i parigini. Per loro 7! Poi 6,5 per Frattesi e Asllani. Sufficienza invece per i vari de Vrij, Gosens, Barella, Cuadrado e Correa. Rimandati in quattro: Darmian, Bastoni, Dumfries e Thuram. Per loro 5,5. Infine, bocciati Sommer e Bisseck. Brutto esordio del portiere, che prima causa uno dei due rigori divorati dal Salisburgo e poi con un’indecisione porta al vantaggio austriaco. Il secondo entra e fa fallo da rigore, poi sbagliato da Simic.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna