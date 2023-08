Arnautovic-Inter, il Bologna non ci sta e pone una data limite! − SM

Arnautovic è finito nel mirino dell’Inter, ancora alla ricerca di un attaccante. Ad oggi il Bologna non apre e pone una data limite entro cui non si può andare

RESISTENZA − Non sarà facile nemmeno per Marko Arnautovic. L’Inter continua la sua ricerca per un attaccante. Da Balogun a Taremi e Morata, passando per Beto. Adesso irrompe anche l’ex tripletista del 2010. Ma il Bologna è un osso duro. Come riferisce Sport Mediaset, il club felsineo vorrebbe circa 7-8 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante Arnautovic verso Milano. Richiesta un po’ alta secondo l’Inter, viste anche le 34 primavere che pesano sulla carta d’identità del giocatore. Non solo, il presidente Joey Saputo ha impostato anche una data limite: non ha intenzione di andare oltre il 15 agosto.