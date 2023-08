Lautaro Martinez rimasto a Milano: le ultime sulle sue condizioni − TS

Lautaro Martinez non ha preso parte all’amichevole contro il Salisburgo per non essere rischiato. L’Inter non vuole perderlo in vista dell’inizio del campionato. Le ultime sulle sue condizioni.

PRUDENZA − L’Inter a Salisburgo non ha portato con sé Lautaro Martinez a causa di un leggero affaticamento muscolare. Come sottolineato da Tuttosport, l’intenzione dello staff medico e di Simone Inzaghi è stata quella di non rischiarlo in via prudenziale. L’inizio del campionato si avvicina ad ampie falcate e l’argentino è troppo importante per non essere al centro del progetto e della squadra. Per il momento, in ogni caso, non è in dubbio la sua presenza contro il Monza a San Siro per il debutto in campionato il 19 agosto.

Fonte: Tuttosport