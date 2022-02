Zhang vicino alla squadra per Inter-Liverpool: con lui i primi rinnovi – CdS

Zhang domani sera sarà al Meazza per Inter-Liverpool, ma non solo. Come fa sapere il Corriere dello Sport il presidente mostra la sua vicinanza alla squadra già da oggi, oltre a definire i rinnovi in dirigenza.

IL SUPPORTO – Nel pomeriggio (vedi articolo) l’Inter svolgerà l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile, alla vigilia del match col Liverpool. Alla Pinetina oggi si vedrà anche il presidente Steven Zhang, come riporta il Corriere dello Sport. Da parte sua previsto un incoraggiamento alla squadra, in vista del ritorno agli ottavi di finale di Champions League dopo undici anni. In aggiunta, Zhang ufficializzerà a breve il rinnovo dei principali dirigenti (vedi articolo).

Fonte: Il Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

