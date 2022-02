Dirigenza Inter, tutto pronto per i rinnovi triennali!

L’Inter si appresta ad affrontare il Liverpool in Champions League mercoledì alle 21 a San Siro negli ottavi di finale di andata. In tribuna ci sarà ancora, forse per l’ultima partita, il presidente Steven Zhang. Assieme a lui la dirigenza che nei prossimi giorni rinnoverà i contratti.

ACCORDO – Se ne parla ormai da tanto di questi prolungamenti di contratto della dirigenza nerazzurra. Baccin, Marotta e Ausilio hanno il contratto in scadenza a giugno 2022 ma da novembre scorso si parlava del rinnovo di essi per legarli all’Inter. E così sarà. Poco fa Fabrizio Biasin, giornalista di Libero Quotidiano e molto vicino all’ambiente Inter, ha annunciato così sui social. «Lo so che è sempre ‘nei prossimi giorni’, ma questa volta è proprio così: accordi definiti nei dettagli, entro breve l’Inter annuncerà i rinnovi triennali di Marotta, Ausilio e Baccin. Gran bella notizia». Sicuramente un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni.

Fonte: Twitter Biasin