Di Canio: «Inter-Liverpool, due le chiavi del match. Pesa assenza Barella»

Paolo Di Canio, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Inter-Liverpool, sfida di Champions League in programma domani alle 21

CHIAVE – Queste le parole di Paolo Di Canio a proposito di Inter-Liverpool e dello stato di forma delle due squadre: «Io ho visto attentamente l’Inter con il Napoli e mi è piaciuto il modo con cui i calciatori nerazzurri hanno aggredito la difesa di Spalletti che gioca a quattro dietro, come il Liverpool. L’Inter ha preso per il collo gli esterni difensivi del Napoli, giocando fascia su fascia, Dimarco e Perisic a sinistra. Il Liverpool, proprio contro il Burnley, ha faticato contro i lanci lunghi e i cambi gioco a tutto campo: ecco che quindi questa potrebbe essere la chiave della partita».

ASSENZA – Di Canio parla a proposito dell’assenza di Barella per squalifica: «L’assenza di Barella peserà moltissimo. In condizioni normali, con le squadre al completo e nel loro momento migliore, secondo me le percentuali di qualificazione sono 70 Liverpool e 30 Inter. Adesso con le squadre inglesi che a febbraio calano un po’ dico 60/40. Però con Barella l’Inter avrebbe avuto anche un 5% in più perché Nicolò è il prototipo di centrocampista ideale per dare noia ai Reds. Penso che, per l’esperienza che ha, lo sostituirà Vidal e spero che il cileno sia in serata, si occupi più di impostare e rompere il gioco, lasciando maggiore libertà a Calhanoglu».

Fonte: Tuttosport – Federico Masini