Serie A, oggi votazione in Lega: l’Inter punta su Bonomi, non è da sola – CdS

Quest’oggi nuova Assemblea di Lega fra i club di Serie A, dove si voterà per il nuovo presidente dopo le dimissioni di Dal Pino. L’Inter è favorevole alla nomina di Carlo Bonomi, non è da sola ma non è scontato che arrivi la fumata bianca. Lo riporta il Corriere dello Sport.

AL VOTO – C’è un nome forte per la presidenza della Lega Serie A, quello di Carlo Bonomi. Il numero uno di Confindustria in questi giorni è balzato in testa alle preferenze, ma non è certo scontata la sua elezione. Oggi nuova Assemblea di Lega, dove saranno necessari ancora quattordici voti su venti per il quorum. Alla prossima votazione, invece, basterà la maggioranza semplice. Il Corriere dello Sport segnala come il nome di Bonomi sia stato fatto da Paolo Scaroni, presidente del Milan, trovando il gradimento di Inter, Roma e FIGC (nella persona del presidente Gabriele Gravina). La Juventus è in una posizione d’attesa, mentre Lazio e Napoli sono contro. Questo perché Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis vogliono una figura meno autonoma. Le alternative a Bonomi risultano essere Lorenzo Casini (presidente della Corte d’Appello Federale) e Mauro Masi (ex direttore generale della Rai). Per la Lega Serie A non è ancora garantita la fumata bianca sul presidente.

Fonte: Il Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



