Rush: «Inter il top del calcio italiano. Ma il Liverpool è favorito. Inzaghi…»

Ian Rush, ex attaccante di Liverpool e Juventus, nel corso di un’intervista al Tuttosport, ha presentato la sfida tra i “Reds” e l’Inter

TOP – Rush presenta Inter-Liverpool: «L’Inter è il massimo del calcio italiano, nell’ultimo turno di campionato i nerazzurri hanno ottenuto un buon pareggio a Napoli. Domani sera sarà un match combattuto, nonostante il Liverpool sia in un buono stato di forma non sarà facile per i “Reds”. Il favorito? Visti gli ultimi risultati direi il Liverpool. Nel calcio sappiamo che può succedere di tutto, ma in una qualificazione in due partite vedo i “Reds” favoriti. 60% a 40% per i ragazzi di Klopp».

DECISIVO – Rush parla dei possibili protagonisti di Inter-Liverpool: «Dzeko. Ha segnato col Napoli ed è in forma, ma pure Lautaro sa il fatto suo. E ovviamente Alexis Sanchez. Il suo passato in Inghilterra non può essere dimenticato, avrà ancora più voglia di fare bene».

STIMA – Rush parla a proposito di Simone Inzaghi: «Apprezzo tantissimo come fa giocare l’Inter. Klopp e Guardiola sono esempi di manager stimati dalle persone per come allenano le proprie squadre, ma soprattutto per lo stile di gioco. Per Inzaghi deve valere lo stesso».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna