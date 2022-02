Inzaghi presenta Inter-Liverpool: oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Inter-Liverpool, match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2021-2022. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare dopo la squalifica di Napoli, per un altro grande appuntamento. Inter-Liverpool è il ritorno dei nerazzurri agli ottavi di finale di Champions League, a dieci anni dall’ultima volta. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza nella classica conferenza stampa di vigilia, assieme a un giocatore. Appuntamento dal Suning Training Centre a partire dalle ore 13.45, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi. Alle 15.30 l’allenamento sempre alla Pinetina. Per i Reds rifinitura al proprio centro sportivo alle 13.15 e conferenza di Jurgen Klopp e un giocatore alle 15.