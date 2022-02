Bologna-Inter, nuovo ricorso per lo 0-3 a tavolino: si va al CONI! I tempi – CdS

Per Bologna-Inter non sono ancora finiti i gradi di giudizio, in relazione alla partita non disputata ieri (vedi articolo). La società, come anticipato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, va al CONI per chiedere lo 0-3 a tavolino. Questo allungherà i tempi sull’eventuale recupero.

BATTAGLIA LEGALE – È notizia del tardo pomeriggio di ieri che la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso dell’Inter sulla partita non giocata a Bologna. Questo significa che, secondo la FIGC, la Lega Serie A dovrà disporre il recupero dell’incontro saltato lo scorso 6 gennaio. Non è però finita qui. Stando al Corriere dello Sport l’Inter attende di conoscere le motivazioni, poi ci saranno trenta giorni per un nuovo appello stavolta al CONI. L’intenzione della società è di proseguire l’iter e continuare a chiedere lo 0-3 a tavolino, con l’ultimo grado di giudizio. Nel frattempo, però, a “festeggiare” è il Bologna, difeso ieri dall’avvocato Mattia Grassani.

QUANDO SI GIOCA – Ieri vi avevamo raccontato le possibili date per il recupero di Bologna-Inter (vedi articolo). Il Corriere dello Sport ricorda come l’ultima utile sia mercoledì 18 maggio, visto che la Serie A finisce nel weekend successivo. Il nuovo appello porterà, inevitabilmente, a dilatare i tempi per giocare, a patto che il CONI non decida per lo 0-3 a tavolino. In caso di conferma del recupero Bologna-Inter potrebbe slittare ad aprile, ma dipenderà dal percorso in Champions League dei nerazzurri.

Fonte: Il Corriere dello Sport – and. ram.



