Vlahovic, allarme rientrato e non solo quello: Juventus-Inter nel mirino – Sky

Vlahovic non vuole perdere per nessuna ragione la prima partita dopo la sosta, visto che si tratta di Juventus-Inter. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante serbo recupererà direttamente da Torino per non rischiare di saltare lo scontro diretto

PREOCCUPAZIONE NULLA – L’infortunio di Dusan Vlahovic (vedi articolo) preoccupa più la Serbia che la Juventus, a quanto pare. L’attaccante bianconero ha già lasciato il ritiro della Nazionale Serba per tornare a Torino, dove verrà valutato nelle prossime ore. Si tratta di una scelta precauzionale, in seguito al fastidio muscolare percepito in zona inguinale, così da non rischiare di peggiorare le sue condizioni. Vlahovic proseguirà le cure presso il J Medical per tornare al 100% dopo la sosta. Come confermato da Sky Sport, la preoccupazione della Juventus è praticamente nulla. Al momento non si teme assolutamente che Vlahovic possa saltare lo scontro diretto Juventus-Inter (vedi dettagli). In pratica, allarme rientrato ma anche Vlahovic: testa a Juventus-Inter, fin da subito…