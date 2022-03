Dybala già ex Juventus: ecco la posizione dell’Inter e le altre ipotesi – Sky

Dybala lascerà la Juventus al termine di questa stagione ma ancora non è noto dove continuerà la sua carriera. L’Inter è una delle squadre candidate per accogliere l’attaccante argentino ma non è l’unica. Come raccolto da Sky Sport, al momento la strategia porta a temporeggiare

COLPO DELL’ESTATE – La notizia del giorno è l’addio estivo di Paulo Dybala alla Juventus a parametro zero. Con la conferma dell’Amministratore Delegato bianconero Maurizio Arrivabene (vedi dichiarazioni), ci si aspettava una mossa dell’Inter in vista della prossima stagione. Mossa che non c’è stata. Come raccontato dal collega Gianluca Di Marzio – giornalista di Sky Sport – non ci sono stati passi in avanti in queste ore da parte dell’Inter. Anzi, oggi la società nerazzurra appare molto fredda sulla soluzione Dybala. L’Inter aspetta di capire prima come finirà la stagione e poi come gestire il proprio parco attaccanti. Al momento non c’è stato nessun contatto, nonostante l’attaccante argentino piaccia e non poco all’AD Sport nerazzurro Beppe Marotta, che non ha ancora informato l’entourage di Dybala sulla posizione dell’Inter. Se l’attuale numero 10 bianconero rimanesse senza contratto per altri mesi, la pista nerazzurra potrebbe aprirsi. Oggi l’Inter ha deciso di non fare il passo avanti decisivo per bloccare Dybala. Occhio all’estero, in particolare alla Spagna. Dove comunque tutti hanno problemi, dall’Atletico Madrid al Barcellona, senza dimenticare il Real Madrid. La certezza è che Dybala nella prossima stagione giocherà in top club.