Vlahovic a rischio per Juventus-Inter? Spunta un infortunio, le condizioni

Vlahovic ieri ha giocato contro la Salernitana, ma c’è un po’ di apprensione in casa bianconera in vista di Juventus-Inter. Questo perché la Serbia ha annunciato un infortunio.

PROBLEMA FISICO PRIMA DI JUVENTUS-INTER – “A causa del recupero da un infortunio all’inguine, Dusan Vlahovic non sarà disponibile per il commissario tecnico Dragan Stojkovic per le amichevoli con Ungheria e Danimarca. Dopo le consultazioni tra i medici della Juventus e i medici della nazionale serba e i colloqui che hanno avuto oggi il selezionatore Stojkovic e Vlahovic, è stato deciso che in questo momento è meglio per lui sfruttare il prossimo periodo per la riabilitazione. Il giocatore tornerà presto a Torino.

La Serbia giocherà contro l’Ungheria il 24 marzo a Budapest e contro la Danimarca il 29 marzo a Copenaghen”.

Fonte: fss.rs