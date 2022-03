Hakimi: «Con Conte all’Inter appreso e portato tanto! Contento per lo scudetto»

Hakimi è uno dei tanti premiati al Gran Galà del Calcio AIC. L’esterno ora è al PSG, ma il riconoscimento è per la stagione 2020-2021 all’Inter. Nel commentare l’inserimento in Top-11 (vedi articolo), il marocchino ringrazia in particolare Conte.

FRA I MIGLIORI – Achraf Hakimi è nella Top-11 del Gran Galà del Calcio AIC per quanto fatto all’Inter: «Sono contento per aver vinto questo premio per la prima volta. Soprattutto per aver vinto il campionato italiano, sono contento di questo. Sono orgoglioso del premio e della gente che mi ha votato, quello che posso dire è che con Antonio Conte ho appreso tanto soprattutto in difesa. Questo l’ho potuto portare in Francia, in attacco già sapete cosa posso fare ma in difesa sono potuto migliorare tanto».