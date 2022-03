Scamacca, parla Carnevali: «Inter tra le prime, oggi niente prezzo! Frattesi…»

Scamacca ma non solo. Carnevali torna a parlare dei gioielli neroverdi, da tempo accostati soprattutto all’Inter. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo, intervistato da Sportitalia a margine dell’evento “United by Alessandro Moggi, puntualizza sia la situazione dell’attaccante sia quella che riguarda Frattesi

STRATEGIA NEROVERDE – La sinfonia è la stessa da tempo, Giovanni Carnevali la ribadisce: «Non ci sono ancora richieste ufficiali né per Gianluca Scamacca né per altri giocatori, che ovviamente hanno richieste. L’Inter è stata tra le prime a chiederci informazioni ma noi non abbiamo grandi necessità di vendere. Infatti non è detto che ci siano cessioni, perché potremmo anche decidere di mantenere l’ossatura di questa squadra. Se ci saranno condizioni importanti, le valuteremo. Oggi non c’è una cifra per cedere Scamacca perché non c’è nemmeno la volontà di cederlo. Le cifre dipendono dalle richieste. Se Scamacca dovesse lasciarci, sarebbe per un grande club e quindi per una cifra importante: è ambizioso, ma anche noi lo siamo. Nel ruolo di Davide Frattesi non ce ne sono tanti e ha già avuto delle richieste. Vediamo… La situazione per il Sassuolo è favorevole! Non molte società hanno così tante richieste…». Queste le parole di Carnevali su Scamacca e Frattesi in orbita Inter, ma lo stesso vale anche per Giacomo Raspadori e per gli altri talenti del Sassuolo.