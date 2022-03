Inzaghi da ora può pianificare le sue mosse: Inter, ad aprile vietati i passi falsi

Inzaghi dovrà sfruttare la pausa per preparare al meglio il primo impegno in calendario. Ma il calendario dell’Inter ad aprile è ricco di appuntamenti da non perdere, letteralmente. E non potendo sperare solo negli altri, la squadra nerazzurra è chiamata a una reazione concreta per dimostrare di voler lottare fino a maggio

MESE VERITÀ… – Con la data ufficiale di Juventus-Inter (vedi articolo), la preparazione del mese di aprile nerazzurro può finalmente iniziare. E definirlo “mese decisivo” è riduttivo. Lo sa bene Simone Inzaghi, soprattutto dopo i 14 punti lasciati per strada nelle ultime sette giornate. In programma, ad aprile, anche Inter-Hellas Verona, Spezia-Inter e Inter-Roma in campionato. Queste ultime intervallate dal Derby di Milano in Coppa Italia, decisivo per l’accesso in finale. E ancora non si sa se, dopo l’ultimo ricorso nerazzurro, si recupererà Bologna-Inter (vedi articolo).

… PER IL FUTURO – Inutile fare calcoli. I punti in palio sono tanti e quelli da recuperare in Serie A (vedi classifica) non sono pochi. L’unica cosa non ammessa sono i passi falsi, da qui alla fine. Si inizia a Torino e per restare in corsa fino a maggio è importante dare il giusto peso all’ultimo scontro diretto della stagione nerazzurra in Serie A. Inzaghi prima deve recuperare fisicamente tutti i nazionali, poi toccherà recuperare tutto il gruppo-squadra a livello mentale: non solo lo Scudetto (e la Coppa Italia), il futuro dell’Inter passa dal mese di aprile. Vietato fallire, davvero.