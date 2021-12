VIDEO – La Lega Serie A celebra Sanchez: «Maravilla»

L’Inter ha vinto nettamente 5-0 a Salerno contro la formazione di Colantuono. Ora i nerazzurri guidano la Serie A con 4 punti di vantaggio sul Milan in attesa del big match di domani tra i rossoneri e il Napoli. La Lega intanto, celebra Sanchez dopo il secondo gol consecutivo in campionato.

MARAVILLA – Se questo è il Sanchez che l’Inter ha, farebbe bene a tenerselo stretto. I nerazzurri hanno ritrovato il cileno nelle rotazioni offensive con Simone Inzaghi che, per la seconda volta in campionato consecutivamente, lo ha lanciato titolare dal 1′ ed è stato ripagato. Ieri Sanchez ha trova il suo secondo gol in altrettante partite oltre a sfornare azioni di qualità e genio.

La Lega Serie A ha deciso di celebrare il ritrovato Nino Maravilla postando sul proprio profilo Twitter il video del gol di Sanchez con una semplice didascali: Maravilla. Insomma, Sanchez sembra essere tornato. Riuscirà il cileno a convincere l’Inter a non cederlo a gennaio nel mercato invernale?