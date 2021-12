Primavera 1, l’Inter crolla a Lecce. Finisce 2-1 per i giallorossi

L’Inter cade 2-1 a Lecce e scivola in classifica. I nerazzurri offrono una brutta prestazione. Il Lecce, più cinico e lucido, trova la sua seconda vittoria in campionato portando a tre i risultati utili consecutivi rilanciandosi in zona play-out.

TONFO – I due gol che decidono la partita arrivano entrambi nella prima frazione. Prima Salomaa e poi Vulturar timbrano il cartellino con l’Inter che, nel secondo tempo, trovano il gol del 2-1 solo a due minuti dalla fine con il colpo di testa di Iliev su corner con i padroni di casa rimasti in 10 vista l’espulsione per doppio giallo di Back al 72′. Il Lecce, nella ripresa, trova addirittura 3 legni (due pali e una traversa) a testimonianza di come i giallorossi siano stati padroni del campo con l’Inter che si è accesa troppo tardi. Al 94′ Nunziatini però, sfiora il clamoroso pareggio su rimessa laterale ma il pallone pizzica il palo. Ora serve resettare per i nerazzurri ma intanto la classifica piange e l’Inter, scivola fuori dalla zona playoff in attesa delle altre partite.