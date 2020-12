Vidal fuori per infortunio, le condizioni dopo gli...

Vidal fuori per infortunio, le condizioni dopo gli esami

Condividi questo articolo

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Vidal non giocherà Inter-Shakhtar Donetsk di domani. Il centrocampista cileno, come annunciato da Conte, è fuori per infortunio (vedi articolo). La società ha fatto svolgere al giocatore gli esami strumentali.

INFORTUNIO – “Risonanza magnetica per Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna.

Per il centrocampista cileno risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno”.

Fonte: Inter.it