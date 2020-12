Inter-Shakhtar Donetsk, le possibili scelte di Castro: dubbio in attacco – SM

Inter-Shakhtar Donetsk è alle porte. Luis Castro, tecnico degli ucraini, non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Il tecnico dovrà rinunciare, per la sfida contro i nerazzurri, a due pedine fondamentali (qui i convocati)

LE SCELTE – Inter-Shakhtar Donetsk è una sfida spartiacque per entrambe le formazioni. Luis Castro, tecnico degli ucraini, non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione in vista della sfida di San Siro, in programma domani sera. Gli ucraini dovrebbero schierarsi con il classico 4-2-3-1: Trubin, autore di una splendida prestazione all’andata, tra i pali. Difesa formata da Dodo e Vitao sugli esterni e Bondar e Stepanenko centrali. A centrocampo pronti Matviienko e Kovalenko. In attacco dietro a Moraes, favorito sul rientrante Dentinho, agiranno Taison, Tete e Marlos.