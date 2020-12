Barella, sì o no per Inter-Shakhtar Donetsk? Le...

Barella, sì o no per Inter-Shakhtar Donetsk? Le sensazioni dalla rifinitura

Condividi questo articolo

Photo 196750577

L’Inter, in questi minuti, sta lavorando ad Appiano Gentile, agli ordini di Antonio Conte, per preparare la sfida di domani sera contro lo Shakhtar Donetsk. Tra le fila dei nerazzurri due assenze illustri: Vidal (qui le ultime) e Barella non stanno partecipando alla sessione di allenamento. Gli aggiornamenti da Andrea Paventi per “Sky Sport”

ASSENZE – È in corso di svolgimento, ad Appiano Gentile, l’allenamento dell’Inter agli ordini di Antonio Conte. I nerazzurri preparano la sfida decisiva contro lo Shakhtar Donetsk, in programma domani sera. Conte dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: alla sessione di allenamento, infatti, non sono presenti Arturo Vidal e Nicolò Barella. Il cileno ha accusato un problema muscolare. Barella, affaticato, molto probabilmente non verrà rischiato: le chance di vederlo anche solo in panchina sembrano minime. A riportarlo Andrea Paventi per “Sky Sport”.