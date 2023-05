Verona-Inter, tornano Handanovic e Dzeko: riposa un titolare − Sky

Le ultime novità in merito alla probabile formazione dell’Inter contro il Verona arrivano dalla redazione di Sky Sport: tornano titolari Samir Handanovic ed Edin Dzeko (vedi articolo), mentre riposa un titolatissimo di Simone Inzaghi.

ROTAZIONI − Il giornalista Matteo Barzaghi, a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport, ha riferito le ultime novità in merito alla probabile formazione che Simone Inzaghi potrebbe schierare per l’Inter in trasferta contro il Verona: «Simone Inzaghi sta percorrendo la strada delle rotazioni. E lo farà anche col Verona. Torna in porta Samir Handanovic in porta. Davanti ci saranno Edin Dzeko e Lautaro Martinez, con Romelu Lukaku e Joaquin Correa che restano fuori. Può riposare Nicolò Barella a centrocampo. Il ragionamento sta andando bene e Inzaghi lo vuole riproporre. Il Verona si gioca la salvezza: partita non scontata».

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.