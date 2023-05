Inter, serve la coppia Lukaku-Lautaro Martinez per regalare magie!

L’Inter stasera se la vedrà con il Verona per questo turno infrasettimanale (vedi articolo): una partita, anche questa, da non sbagliare! E se Simone Inzaghi cambiasse strategia? Lautaro Martinez e Romelu Lukaku insieme possono regalare nuove magie.

TURNOVER − Gli impegni, per questo finale di stagione, sono sicuramente tanti. E troppo importanti per l’Inter che è ancora in corsa su più fronti. L’obiettivo principale è conquistare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione, rientrando tra le prime quattro nella classifica di campionato. Ma c’è anche una finale di Coppa Italia da disputare contro la Fiorentina e una semifinale di Champions League da affrontare con un Euroderby contro il Milan. Sognare si può. Si deve. Ma non è (più) concesso sbagliare. Questa sera, alle ore 21:00, i nerazzurri scenderanno in campo contro il Verona e Simone Inzaghi sta ragionando sulla probabile strategia (vedi articolo). In vantaggio dovrebbe esserci, per l’alternanza, Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. E se il mister cambiasse la strategia?

Inter, e se Inzaghi cambiasse strategia? Lukaku e Lautaro Martinez insieme possono regalare nuove magie

STRATEGIA − L’Inter si gioca praticamente tutto in questo finale di stagione. Pensare al passato, con i suoi tanti errori e passi falsi commessi, non ha più senso. È iniziato un periodo di sole finali e Simone Inzaghi, i giocatori, i tifosi lo sanno bene. Si gioca tutto in questo maggio che ha come caratteristica principale un calendario pieno zeppo di appuntamenti da non perdere. In questo senso, ovviamente, Inzaghi deve ponderare le scelte e cercare di avere tutti al meglio delle proprie condizioni fisiche (vedi articolo). Eppure, c’è un cavillo che stuzzica la mente dei più: tenere separata, o riunirla solo per qualche minuto a match, la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku? Il turnover è fin troppo importante, questo è vero. Ma ogni scelta ora ripaga o fa pagare pegno. La LU-LA ha dimostrato di essere tornata a essere letale per qualsiasi avversario e ora più che mai è fondamentale sfoderare le proprie armi.