ESCLUSIVA IN − Nonna Giuseppina: «Guai a chi mi tocca l’Inter! Barella è come il prezzemolo»

Nonna Giuseppina Tricarico è diventata ormai un’icona dell’Inter dopo la sua meravigliosa esultanza durante la partita contro la Lazio. Noi di Inter-News.it abbiamo avuto il piacere di intervistarla in compagnia del nipote Dennis Cipriani (qui la diretta video). Di seguito l’intervista scritta con la ‘nonna di tutti gli interisti’

Nonna Giuseppina, ci racconta com’è andata la giornata di Inter-Lazio e quando si è accorta di essere diventata famosa?

Non lo posso spiegare neanche io cosa sia successo. Tutti mi chiamano, tutti mi vogliono. Io ho fatto solo il tifo. C’era un cartello che ha fatto mia figlia con l’altro mio nipote. Poi ho chiamato Riccardo Ferri e gli ho detto che quando finiva la partita volevo la maglia di Barella. Lo abbiamo chiamato, poi ci hanno fatto scendere a parlare con i giocatori. Barella mi ha fatto recapitare una nuova maglietta.

Come nasce la passione per l’Inter, chi gliel’ha trasmessa e quali sono i primi ricordi legati all’Inter?

A me non me l’ha trasmessa nessuna, sono interista da quando sono nata. Mai cambiato. Poi l’ho girata ai miei figli e a miei nipoti. Sono stata sempre interista. Da quando ero nella pancia di mia mamma! Guai chi me la tocca l’Inter. Questa è la mia passione e l’ho trasferita a chi è interista.

Nonna Giuseppina, i suoi nipoti hanno ereditato da lei l’amore per l’Inter? O c’è qualcuno in famiglia che tifa altre squadre?

Si si a tutti i nipoti. Quando giocava Rummenigge io avevo un poster tutto suo e mio nipote quando andava a dormire andava a baciare la maglia di Rummenigge. Poi i suoi genitori milanisti lo hanno fatto diventare del Milan. Ma io rimarrò interista per sempre.

A proposito, sente più la rivalità con il Milan o con la Juventus?

Anche se i miei nipoti e miei figli sono milanisti ognuno fa il tifo per la sua squadra. Mai bisticciato neanche con la mamma di Dennis che è juventina. Io sono interista e lei della Juventus. Quando c’è Inter-Juventus vediamo le partite insieme. Mica possono essere tutti dell’Inter. Io tifo per la mia squadra e nessuno me la può toccare! Quando gioca la Juventus cambio canale, quando gioca il Milan lo stesso. Dico la verità, io guardo solo quando gioca il Torino perché mi piace vederlo.

Quante volte è stata a San Siro e quando è stata la prima volta che ci è andata?

Parecchie volte a San Siro, quando c’era Altobelli. Parla Dennis: “La prima volta a San Siro è stata tragica: derby di Champions League 2-0 per il Milan”.

Dennis, com’è andare allo stadio con nonna Giuseppina?

Oltre che un desiderio, è un uragano di emozioni. Non chiude mai occhio, grida, urla, scherza con gli altri tifosi. Gli appoggia le sciarpe in testa, la vedi super esagerata. Quando andiamo al terzo anello si fa tutte le scale tranquillamente. L’ultima volta al terzo anello siamo andati a Inter-Salernitana, eravamo io, lei e mio fratello. Ma al gol ha fatto un exploit incredibile che tutti la guardavano. Gli feci uno scherzo: per la partita con la Lazio, presi il biglietto a mio padre e a mio fratello e a lei no. Mi dice: “Non venire più a casa mia”. Poi gliel’ho dato: “Sei il nipote più bravo del mondo”.

Tra nonna e nipote, avete dei riti scaramantici per guardare insieme le partite dell’Inter?

Dennis: “Un rito lo abbiamo: io di solito le guardo a casa mia, lei a casa sua. Ma la vado a prendere a casa. I big match li guardiamo sempre”. Nonna Giuseppina: “Io guardo le partite con la coperta dell’Inter, quando c’è un rigore per l’altra squadra, soffio e faccio le corna. Funziona o non funziona le faccio sempre”.

Nonna Giuseppina, c’è una partita dell’Inter che ricorda particolarmente?

Mourinho! Quando abbiamo vinto il Triplete. Dennis: “Il ritorno al Camp Nou, una delle partite più sofferenti, stavo malissimo. Davanti a 100mila tifosi”.

Nicolò Barella gli ha regalato la maglia e abbiamo saputo che è il suo giocatore preferito. Perché proprio lui?

Barella è un prezzemolo, è dappertutto. Come nella minestra. I giocatori mi piacciono tutti, però uno no: non mi piace Joaquin Correa! Però è sempre un giocatore dell’Inter. Non insulto nessuno, solo all’arbitro quando fa cose storte.

Nonna Giuseppina, Javier Zanetti le ha inviato un videomessaggio: che emozioni ha provato quando lo ha visto?

Una bella emozione, proprio bella. Ma no solo Zanetti, i giocatori in campo mi mandavano baci. È stata una cosa incredibile. I bambini di 3-4-5 anni venivano e farmi il pugno. Pure i francesi e chi li capiva quando parlavano…

Lei ha vissuto la Grande Inter di Helenio Herrera. Meglio quella squadra o quella del Triplete di José Mourinho del 2010?

Scelgo il Triplete, sempre quella!!

Le piace Simone Inzaghi?

A me piace. Gli altri forse capiscono più di me, a me sta simpatico. Mi piace, finché fa vincere la squadra fa bene ma quando inizia a cambiare gli ultimi 4-5’… Prima deve cambiare come domenica! Con la Lazio ha fatto entrare Lautaro Martinez, che ci ha fatto vincere la partita.

