Biasin: «Stagione dell’Inter esaltante! Dybala? Rammarico di tutte»

Biasin utilizza l’aggettivo esaltante per descrivere il finale di stagione dell’Inter. Poi su Dybala, non ha dubbi: è un rammarico per diverse squadre

RAMMARICO PER MOLTE − Fabrizio Biasin, in collegamento su Radio Sportiva, risponde alla domanda su Paulo Dybala: «Dybala sarebbe stato utile a tutte le squadre del mondo. Avevo sbagliato la valutazione su Dybala. Mi sembrava un giocatore bravino ma poco affidabile. A Roma è diventato leader tecnico e carismatico. L’Inter avrebbe avuto bisogno di un giocatore del genere perché non ha in rosa un tipo di giocare con le sue caratteristiche. Ma è un rammarico di tutti, anche della Juventus e di altre tante squadre».

BILANCIO − Lo stesso Biasin fa una valutazione sulla stagione dei nerazzurri: «L’Inter lo scorso anno non ha venduto nessuno: Perisic è andato a zero perché aveva un’offerta mostruosa da un’altra parte. Il numero di sconfitte è altissimo, ma se si guarda la classifica l’Inter è ancora in gioco per andare in Champions League, ha una finale di Coppa Italia da giocare e soprattutto una semifinale di Champions League dopo 13. Questa dell’Inter è una stagione, a mio avviso, veramente esaltante».