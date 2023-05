Verona-Inter, pagelle: Brozovic dirige. Lautaro Martinez bis − CdS

Brilla l’Inter contro il Verona al Bentegodi. Match senza storie, finito 0-6 per i nerazzurri. Ottime le prove di Marcelo Brozovic in cabina di regia e di Lautaro Martinez in avanti. Le pagelle

PAGELLE − È un’Inter forza 6 quella di ieri sera al Bentegodi contro il Verona. Nerazzurri straripanti contro la squadra di Zaffaroni. Si esaltano in particolare Brozovic e Lautaro Martinez, che si beccano un bel 7 in pagella. Il primo orchestra la squadra come solo lui sa fare, il secondo incanta con un pallonetto dolcissimo e poi chiude il set addirittura da terra. Bene anche Edin Dzeko, 7.5, che ha ritrovato la via del gol dopo tre mesi e mezzo. Sette per Calhanoglu e Inzaghi. Per il resto tanti 6.5 più sfilze di 6 ai subentrati.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia