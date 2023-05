Verona-Inter 0-6, cinque dati statistici che potresti non sapere

Verona-Inter vale un clamoroso punteggio tennistico: 0-6. E la goleada, così come le firme di alcuni dei marcatori, fa inevitabilmente parte delle curiosità statistiche da ieri sera.

TRE – Le partite consecutive a segno per Lautaro Martinez contro il Verona, valse tutte vittorie per l’Inter. Il Toro aveva già colpito nell’1-0 dell’andata, il 14 gennaio, nonché nell’andata al Bentegodi della scorsa stagione (1-3 il 27 agosto 2021), saltando il match di ritorno perché squalificato. Con l’Hellas ha totalizzato cinque reti in sette presenze.

QUATTRO – I mesi (a oggi) dopo cui Edin Dzeko è tornato al gol in Serie A. Prima della doppietta di ieri in Verona-Inter non segnava dalla prima gara del 2023, l’1-0 contro il Napoli, in generale dal 18 gennaio in Supercoppa Italiana al Milan. È il primo gol dell’anno in trasferta, contro l’Hellas con cui aveva esordito in Serie A con la Roma il 22 agosto 2015.

SEI – Le vittorie consecutive dell’Inter sul Verona, striscia iniziata il 23 dicembre 2020 con un 1-2 proprio al Bentegodi. Eguagliato il record assoluto nelle sfide con gli scaligeri, realizzato in altre due circostanze: fra il 1914 e il 1925 (le prime sei partite con l’Hellas) e fra il 2001 e il 2014.

OTTO – Gli anni passati dalla precedente vittoria dell’Inter con Daniele Orsato arbitro. La scorsa era del 25 aprile 2015, un 2-1 contro la Roma. In trasferta, anche se in quella circostanza si giocava al Meazza, da molto più tempo: un derby col Milan finito 0-1 il 15 gennaio 2012.

TRENTAQUATTRO – Gli anni dopo cui l’Inter ha vinto col punteggio di 0-6 in trasferta. Non capitava dal 21 maggio 1989, in casa del Bologna, a una settimana dalla festa scudetto col Napoli. Per ritrovare così tanti gol segnati fuori casa bisogna tornare al 22 settembre 2013, 0-7 al Sassuolo.