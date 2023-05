Inter, il blocco dal gol è finito! Lautaro Martinez e compagni esplosi

L’Inter ha salutato il suo fastidioso blocca da gol del mese di aprile. Ora i nerazzurri vanno a mille all’ora con Lautaro Martinez e soci in grande spolvero

LA MEDICINA − E quando arriva il blocco dello scrittore: libera la mente, viaggia con la creatività e sfoga tutto quello che hai su un foglio bianco o davanti ad un monitor. Inter, quando hai il blocco del gol: non pensarci, gioca libera che alla prima rete tutto passa. Ecco, l’Inter lo ha capito e adesso viaggia a mille all’ora. La vittoria sonora contro il Verona, ieri sera al Bentegodi, ha dimostrato definitivamente una cosa: la squadra di Simone Inzaghi è finalmente guarita. E come lo ha fatto? Semplice, attraverso l’unica vera e importante medicina del calcio: segnare! Con il trionfo di ieri, l’Inter ha raccolto la quarta vittoria consecutiva. La terza in campionato dopo Empoli e Lazio. Ben 12 gol fatti in tre partite. Un cambiamento praticamente esponenziale. Per ammassare 12 gol, in precedenza, l’Inter aveva dovuto giocare 14 partite. Un altro dato è significativo: nelle ultime tre gare di campionato, sono arrivati ben nove gol dagli attaccanti. Ovvero, due da Romelu Lukaku; due da Edin Dzeko (in gol dopo tre mesi e mezzo) e cinque da Lautaro Martinez. Insomma, ora l’Inter vola.

Inter, ora vai!

RINASCITA − La ripresa dell’Inter è coincisa appunto con la fine del blocco realizzativo. Il mese di aprile dei nerazzurri, sotto questo punto di vista, era stato tremendo. In cinque partite contro Spezia, Juventus, Fiorentina, Salernitana e Monza, i nerazzurri avevano raccolto solamente un punto segnando la miseria di due gol. In mezzo, una caterva di occasioni create, gol sbagliati davanti la porta, traverse colpite da un millimetro. Un vero e proprio festival degli orrori che aveva fatto scivolare l’Inter al sesto posto in classifica. Tutte e cinque le partite hanno avuto un minimo comun denominatore: la mancanza del gol. In termini di prestazione e impegno, infatti, la squadra non si era mai tirata indietro ma la pochezza realizzativa è stata un’oggettiva mela marcia da sopportare. La scintilla? I tre gol rifilati all’Empoli. L’Inter, infatti, dal Castellani in poi è cambiata. Come se la squadra avesse appunto un blocco così stressante dal gol, a cui però ne bastava soltanto uno per straripare ed esplodere definitivamente. Appunto, quello che è successo. Per fortuna, questo periodo di appannamento si è concluso proprio nel mese più importante. Davvero, ora l’Inter sembra un’altra squadra, un gruppo capace di trivellare e abbattere qualsiasi avversario.