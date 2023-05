Verona-Inter, Mkhitaryan può rifiatare: ecco chi al suo posto − Sky

L’Inter si prepara per il turno infrasettimanale da giocare in trasferta contro il Verona e da Sky Sport arrivano le ultime novità per quanto riguarda la probabile formazione dei nerazzurri. Le parole del giornalista Andrea Paventi su Henrikh Mkhitaryan e non solo.

RIPOSO − L’Inter, dopo la vittoria in rimonta e di carattere contro la Lazio (vedi articolo), si prepara per andare a giocare in trasferta contro il Verona. Il match al Bentegodi è previsto per la 33a giornata e dirà molto in termini di qualificazione in Champions League per il prossimo anno. Simone Inzaghi ragiona sulla probabile formazione da schierare titolare (vedi articolo). Novità in vista per Henrikh Mkhitaryan e non solo. Ne ha parlato così a Sky Sport, nel corso de “Il Calcio è Servito”, il giornalista Andrea Paventi: «Ipotesi di rotazione, ma l’allenamento dell’Inter ci sarà solo nel pomeriggio. In difesa potrebbe tornare Stefan De Vrij. A centrocampo, invece, Hakan Calhanoglu può partire dal 1’ con Marcelo Brozovic per far rifiatare Henrikh Mkhitaryan. A destra Edin Dzeko. Senza Robin Gosens, giocherà di nuovo Federico Dimarco. Mentre a destra ci sarà Denzel Dumfries. Le quotazioni di Romelu Lukaku sono sempre in rialzo. Ma la gestione finora delle rotazioni ci dice che i favoriti dovrebbero essere Edin Dzeko e Lautaro Martinez contro il Verona. Joaquin Correa? Difficile dal 1’. Sempre alti e bassi per lui che all’ultima ha giocato titolare ma non benissimo. Magari tornerà protagonista con la Roma, ma al momento non dovrebbe partire titolare».