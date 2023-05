Verona-Inter, torna Lautaro Martinez e cambia ancora l’attacco – SM

Verona-Inter, altro giro altra corsa. Si torna subito in campo per l’infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Altra ipotesi di rotazione non solo per quanto riguarda la difesa (vedi QUI) ma anche in attacco, dove secondo Sportmediaset ritorna Lautaro Martinez e cambia tutto l’attacco.

IN ATTACCO – Dopo aver riconfermato la coppia formata da Joaquin Correa e Romelu Lukaku contro Empoli e Lazio, in vista dell’infrasettimanale sarà il turno di Lautaro Martinez. Il gioco delle coppie “impone” inevitabilmente anche l’inserimento di Edin Dzeko in coppia con l’argentino, anche se lo stato di forma di Romelu Lukaku fa ben sperare e quindi il ballottaggio resta ancora vivo tra i due. l momento sono l’argentino e il bosniaco favoriti per una maglia da titolare e probabilmente Inzaghi sta lucidando sia il Toro che Romelu Lukaku per averli al top negli euroderby di Champions League quando dovrebbero riprendersi il posto da titolare.

Fonte: Sportmediaset