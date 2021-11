Il Venezia omaggia l’Inter: «Gioco di Inzaghi mozzafiato, noi abbiamo lottato!»

L’Inter ha battuto un ottimo Venezia ben disposto in campo da Zanetti (vedi articolo). Sui propri social, il club veneto ha commentato il match congratulandosi con i nerazzurri di Inzaghi.

BATTAGLIA – Il Venezia è uscito sconfitto contro l’Inter, ma ha comunque dimostrato di essere una squadra dal grande valore e ben messa in campo dal proprio allenatore Paolo Zanetti. Attraverso il proprio account Twitter, il club veneto ha reso omaggio alla squadra di Simone Inzaghi: “Il gioco dell’Inter di Inzaghi è mozzafiato: non possiamo che rendere onore al merito. Ma abbiamo lottato con le unghie e con i denti per 90 minuti. C’è di che essere fieri: ci sono le basi per migliorare la nostra giovane squadra”. L’Inter porta a casa i tre punti e continua il proprio inseguimento alla vetta della classifica, il Venezia prosegue lungo il cammino che l’ha portato a meritarsi la Serie A. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Il gioco dell'Inter di Inzaghi è mozzafiato: non possiamo che rendere onore al merito. Ma abbiamo lottato con le unghie e con i denti per 90 minuti. C'è di che essere fieri: ci sono le basi per migliorare la nostra giovane squadra.#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/QtG2cB5RKj — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) November 27, 2021

Fonte: Twitter – Venezia