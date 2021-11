Zanetti: «Inter squadra straordinaria! Venezia oggi squadra vera»

Zanetti dopo Venezia-Inter 0-2, si è complimentato con i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, sottolineando anche i meriti della sua squadra e la differenza di valori tecnici. Di seguito le sue parole su DAZN.

DA SQUADRA – Zanetti dopo Venezia-Inter, su DAZN ha parlato così: «Normale che bisogna essere onesti e dire le cose come stanno: l’Inter è una squadra straordinaria che ha vinto lo scudetto e sta facendo bene anche in Europa. Difronte ha trovato un Venezia mai domo ed è questo che mi porto a casa dopo una sconfitta! È mancata qualità negli ultimi trenta metri però un po’ per merito dell’Inter e per demerito nostro non siamo riusciti ad essere pericolosi. Siamo all’inizio di un percorso e per certi versi abbiamo anche bruciato le tappe. Per noi è stata una bella esperienza perché i valori sono lontani, però la squadra è rimasta squadra. La strada passa anche da qui e dal coraggio di giocare certe partite con l’obiettivo di salvarci. Il margine di crescita per i nostri è tanto, per loro è stata una bellissima esperienza che deve farli crescere! Sono tutti ragazzi giovani e l’esperienza si fa sul campo. ».

LOTTA SCUDETTO – Zanetti dice la sua riguardo le prime tre della classifica: «Napoli e Milan hanno un gioco simile. L’Inter, invece, abbina la fisicità. Ha l’esperienza dell’anno scorso e questa unione tra il lavoro di mister Conte e mister Inzaghi è un valore aggiunto. Da quello che ho visto io si giocheranno lo scudetto, ma penso che i nerazzurri possano giocarsi qualcosa anche in Europa».