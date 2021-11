Zanetti: «Inter impressiona dal vivo, abbina qualità e fisicità! Inzaghi bravo»

Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Venezia-Inter, sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 0-2 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

POCO PERICOLOSI – Paolo Zanetti parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Venezia-Inter: «Poco pericolosi? I numeri dicono questo, salvo lo spirito perché non siamo mai stati domi contro una squadra che ha valori diversi dai nostri. Ci siamo arrivati tante volte bene negli ultimi 30 metri ma nelle occasioni pericolose abbiamo fatto fatica. Inter da scudetto? Sicuramente se la gioca con Milan e Napoli, impressionano dal vivo perché abbinano qualità, fisicità e grande corsa. E dal punto di vista tecnico/tattico hanno un allenatore veramente bravo. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma andiamo avanti e ci teniamo l’esperienza. Siamo arrivati molte volte anche con palla a terra al limite dell’area, ma ci è mancata sempre una giocata, sicuramente qualche volta per demerito nostro perché abbiamo fatto errori grossolani. Altre volte l’Inter ha dei meriti perché quando ti aspetta lì sono in cinque e hanno grande fisicità».